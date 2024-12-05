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Захарова выстрелила в спину Путину и Лаврову

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  • Телеграм-канал «СерпомПо»
  • 5.12.2024, 10:29
  • 9,860
Захарова выстрелила в спину Путину и Лаврову
Мария Захарова

Меткое попадание.

Пропагандистке Захаровой аннулировали визу на Мальту. «Обломали» европейский шоппинг за день до вылета – должна была присутствовать 5-6 декабря на встрече Совета министров иностранных дел ОБСЕ.

Раздосадованная Захарова тотчас среагировала. Но целила в ОБСЕ, а «выстрелила в спину» путинско-лавровской «дипломатии»: «Теперь же не осталось ни сотрудничества, ни взаимодействия, а вместо принципов - беспринципность».

Меткое попадание. Накрыла Лаврова с Путиным «дружеским огнем».

На Мальту Захаровой не удалось прошвырнуться, но, ничего – можно отправиться за город, в Подмосковье, ударить там по шашлыку-коньяку и танцевать, танцевать вокруг костра, закинув бедовую голову, смотреть на искры, летящие к Млечному пути, хрипло оглашать окрестные леса матерными выражениями – поносить европейцев. Птицы лесные притихнут, волки подожмут хвосты и спрячутся за деревьями.

Заснять все это и выложить видео в сеть. Вот тебе, Мальта! Получай сдачи!

Телеграм-канал «СерпомПо»

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