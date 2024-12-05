закрыть
5 декабря 2024, четверг, 12:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Почему у некоторых новостроек один адрес на двоих?

1
  • 5.12.2024, 10:39
  • 1,504
Почему у некоторых новостроек один адрес на двоих?

В Госкомимуществе объяснили, где «скрыт секрет».

В Государственном комитете по имуществу Беларуси объяснили, почему некоторые новостройки делят один адрес на двоих. Оказывается, такое можно встретить не так уж и редко, а весь секрет «скрыт под землёй».

Например, в Минске по одному и тому же адресу — улица Белинского, 52 — стоят две многоэтажки, где жилые дома, по сути, являются отдельно стоящими подъездами. Как такое возможно? Дело в том, что эти новостройки объединены подземным паркингом, куда можно попасть, если спуститься на лифте.

«…Поэтому они считаются единым объектом недвижимости и, согласно утверждённым нормам, не могут быть разделены на разные корпуса», – рассказали специалисты Национального кадастрового агентства Беларуси.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Какой же подход победит?
Какой же подход победит? Виталий Портников
Чуки и Геки
Чуки и Геки Владимир Пастухов
Ультиматум Трампа
Ультиматум Трампа Александр Роднянский
Нервный тик в Кремле
Нервный тик в Кремле Эль Мюрид