Почему у некоторых новостроек один адрес на двоих?1
- 5.12.2024, 10:39
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В Госкомимуществе объяснили, где «скрыт секрет».
В Государственном комитете по имуществу Беларуси объяснили, почему некоторые новостройки делят один адрес на двоих. Оказывается, такое можно встретить не так уж и редко, а весь секрет «скрыт под землёй».
Например, в Минске по одному и тому же адресу — улица Белинского, 52 — стоят две многоэтажки, где жилые дома, по сути, являются отдельно стоящими подъездами. Как такое возможно? Дело в том, что эти новостройки объединены подземным паркингом, куда можно попасть, если спуститься на лифте.
«…Поэтому они считаются единым объектом недвижимости и, согласно утверждённым нормам, не могут быть разделены на разные корпуса», – рассказали специалисты Национального кадастрового агентства Беларуси.