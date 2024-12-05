Россияне утонули, пытаясь высадиться на островах Днепра

Россияне утонули, пытаясь высадиться на островах Днепра4
- 5.12.2024, 10:44
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Российские морпехи попали под удар украинского дрона.
Российские военнослужащие из состава 61-й отдельной бригады морской пехоты Северного флота РФ понесли потери во время неудачной операции на острове Беллогрудый в дельте Днепра.
Об этом сообщает партизанское движение «АТЕШ».
По информации агента движения «АТЕШ», находящегося в составе 61-й отдельной бригады морской пехоты Северного флота РФ, двое российских солдат попали под удар украинского дрона, потеряли контроль над гидроциклом и утонули.
«Такие случаи в российских войсках не редкость. Причина - плохая или совсем отсутствующая подготовка и сложные условия местности, с которыми солдаты просто не способны справиться», - отметили партизаны.
Сообщается, что кроме технических сложностей моральный дух российских оккупантов находится на низком уровне. К тому же, как отмечают партизаны, часть солдат РФ направляется на острова в качестве наказания.
Движение «АТЕШ» сообщает, что деморализованные военные российских подразделений испытывают значительные трудности при выполнении операций, а подобные провалы еще больше снижают их боевую эффективность.
Также партизаны напомнили, что вся информация об активности российских войск передается Силам обороны Украины для усиления противодействия оккупантам.