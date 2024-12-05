Россияне утонули, пытаясь высадиться на островах Днепра 4 5.12.2024, 10:44

4,850

иллюстративное фото

Российские морпехи попали под удар украинского дрона.

Российские военнослужащие из состава 61-й отдельной бригады морской пехоты Северного флота РФ понесли потери во время неудачной операции на острове Беллогрудый в дельте Днепра.

Об этом сообщает партизанское движение «АТЕШ».

По информации агента движения «АТЕШ», находящегося в составе 61-й отдельной бригады морской пехоты Северного флота РФ, двое российских солдат попали под удар украинского дрона, потеряли контроль над гидроциклом и утонули.

«Такие случаи в российских войсках не редкость. Причина - плохая или совсем отсутствующая подготовка и сложные условия местности, с которыми солдаты просто не способны справиться», - отметили партизаны.

Сообщается, что кроме технических сложностей моральный дух российских оккупантов находится на низком уровне. К тому же, как отмечают партизаны, часть солдат РФ направляется на острова в качестве наказания.

Движение «АТЕШ» сообщает, что деморализованные военные российских подразделений испытывают значительные трудности при выполнении операций, а подобные провалы еще больше снижают их боевую эффективность.

Также партизаны напомнили, что вся информация об активности российских войск передается Силам обороны Украины для усиления противодействия оккупантам.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com