Названы продукты, которые поддерживают остроту ума и жизненные силы 5.12.2024, 10:51

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Диета может влиять на здоровье мозга.

Большинство людей знают, каких продуктов следует избегать для здоровья сердца, но далеко не все задумываются над тем, как они влияют на мозг.

Научно доказано, что диета может влиять на здоровье мозга, пишет Huffpost. «Мозг составляет около 2% веса тела, но потребляет около 20% всех наших калорий», - сказал доктор Роберт Мелилло, исследователь мозга, клиницист, эксперт по аутизму.

«Мозг использует больше калорий, чем любой другой орган. То, что мы едим, может оказать большое влияние на мозг», - подчеркнул он.

«Правильное питание - это основа, на которой зиждутся умственная острота и жизненная сила. Подобно тому, как мы заботимся о теле с помощью упражнений и диеты, питание мозга правильной пищей имеет важное значение для яркого и молодого ума», - сказал нейрохирург Бретт Осборн.

Итак, эксперты назвали, какие продукты наиболее полезны для здоровья мозга.

Авокадо

В авокадо содержатся полезные мононенасыщенные жиры. Они помогают уменьшить сосудистые заболевания и обеспечивают мозг необходимой энергией.

Брокколи

Брокколи содержит сульфорафан, который способствует уменьшению воспалений и улучшению здоровья мозга.

Черника

Черника содержит флавоноиды, которые обладают нейропротекторным действием и увеличивают нейропластичность и мозговой кровоток. А еще эти ягоды полны антиоксидантов, в том числе антоцианов. Осборн говорит, что антоцианы могут «помочь защитить мозг от окислительного стресса и воспаления»

Яйца

В желтке яйца содержится холин, который важен для производства ацетилхолина. «Ацетилхолин - это нейромедиатор..., который важен для памяти», - объяснил Мелилло. Холин содержится в разных продуктах, но наибольшая концентрация – в яичных желтках.

Жирная рыба

Лосось, сардины и скумбрия - примеры жирной рыбы, содержащей жирные кислоты омега-3. «Эти незаменимые жиры имеют решающее значение для поддержания здоровья мозга и связаны с улучшением памяти, регуляцией настроения и снижением риска ухудшения когнитивных функций», - сказал Осборн.

Зелень

«Листовая зелень, такая как шпинат и капуста, богата витаминами, минералами и антиоксидантами. Они способствуют здоровому функционированию мозга, уменьшая воспаление и улучшая когнитивные функции», - сказал Осборн.

Тунец

Тунец - нежирная рыба, содержащая аминокислоту тирозин, важный компонент для выработки нейротрансмиттеров в мозге. Тунец также содержит высокие концентрации креатина, который облегчает поступление воды в клетки мозга.

Куркума

Куркума, содержащая куркумин, обладает противовоспалительным действием, а также связывается как с амилоидом, так и с тау-белком, связанным с болезнью Альцгеймера, поэтому имеет множество механизмов для поддержания здоровья мозга.

Имбирь

«Имбирь - мощное противовоспалительное средство, которое улучшает когнитивные функции», - сказал Осборн.

Гинкго билоба

Гинкго билоба улучшает память и когнитивные функции. «Считается, что он улучшает приток крови к мозгу и защищает клетки мозга от окислительного повреждения», - отметил Осборн и добавил, что он полезен при возрастном снижении когнитивных функций.

Ферментированные продукты

Ферментированные продукты, такие как кефир, чайный гриб, квашеная капуста и йогурт, могут быть полезны для мозга.

По словам Осборна, «продукты, которые способствуют здоровому микробиому, скорее всего, будут служить «лекарствами» для лечения или замедления возникновения всех возрастных заболеваний, в том числе тех, которые поражают мозг».

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