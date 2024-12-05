Фридрих Мерц: Украина должна победить, Россия - проиграть 3 5.12.2024, 11:03

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Кандидат в канцлеры Германии от христианских демократов требует увеличить военную помощь Киеву.

«Украина должна одержать победу в этой войне, а Россия - потерпеть в этой войне поражение», - заявил кандидат в канцлеры от консервативного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц (Friedrich Merz), выступая вечером 4 декабря, в Федеральной академии политики безопасности (Bundesakademie für Sicherheitspolitik, BAKS). Он также объяснил, что именно подразумевает под победой Украины и поражением России, сообщает «Немецкая волна».

Ядерное оружие - не гарантия победы

Лидер немецкой парламентской оппозиции назвал ошибочным утверждение, что ядерная держава в принципе не может потерпеть военное поражение. «Советский Союз, будучи ядерной державой, проиграл войну в Афганистане, - напомнил Мерц. - Америка, тоже ядерная держава, проиграла войны во Вьетнаме и Афганистане. Следовательно, не факт, что ядерные державы автоматически одерживают победу в любой начатой ими войне».

Говорить о победе Украины можно будет, по словам христианского демократа, если «будет восстановлена ее территориальная целостность, если в стране будет демократически легитимированное правительство и обеспечена полная свобода выбирать к какому политическому или военному союзу присоединяться».

Поражение же России, заявил Фридрих Мерц, наступит в тот момент, когда она более не будет видеть возможностей продолжать эту войну. Предпосылкой этого он назвал обретение Украиной такой военной мощи, которая позволила бы ей эффективно отражать российскую агрессию. Вывод, к которому приходит кандидат консерваторов в канцлеры: наращивать поставки вооружений Киеву.

Сила отпугивает агрессора, слабость - притягивает

При этом Мерц, как и канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz), считает, что Германия ни в коем случае не должна оказаться вовлеченной в эту войну. Разница - в путях достижения этой цели. Шольц опасается эскалации конфликта с Россией, если, например, Германия разрешит Киеву бить немецким оружием вглубь российской территории или начнет поставлять Украине крылатые ракеты TAURUS.

Мерц же считает, что Кремль понимает только силу. «Сила отпугивает агрессию, а слабость - это приглашение к агрессии», - заявил Мерц. Он выступает за значительное увеличение бюджетных расходов на оборону, называет принятую в НАТО норму в 2% ВВП нижним пределом и предлагает постепенно вернуться ко всеобщей воинской повинности в Германии. Тезис Мерца: «Мы должны иметь способность защищаться, чтобы нам не пришлось держать оборону».

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