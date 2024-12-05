В Пинске владелец Volkswagen украсил авто гирляндами и поехал дарить новогоднее настроение

В Пинске владелец Volkswagen украсил авто гирляндами и поехал дарить новогоднее настроение6
- 5.12.2024, 11:13
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ГАИ не понравилось.
Недавно на улицах Пинска появился «новогодний» Volkswagen Jetta. Владелец украсил его 2000 огоньками и поехал дарить предновогоднее настроение. Замечен он был и в других городах, в частности в Бресте, пишет abw.by.
Но, как выясняется, водителя из Пинска постигла такая же участь, как и водителя Mercedes-Benz Gelandewagen в Минске. Сотрудники ГАИ такие труды не оценили и оштрафовали водителя за участие в дорожном движении транспортного средства, переоборудованного без согласования с ГАИ.