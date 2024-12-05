Кадыров обвинил глав МВД и Следственного комитета РФ в «беспределе» и разрыве с Украиной 5.12.2024, 11:15

6,042

Рамзан Кадыров

Глава Чечни пообещал, что «Всевышний обязательно их накажет».

Главы Следственного комитета и МВД Александр Бастрыкин и Владимир Колокольцев находятся «не на своих местах» и не выполняют «качественно» поставленные президентом задачи, заявил руководитель Чечни Рамзан Кадыров.

«Колокольцев дал команду: сейчас приезжих избивают, забирают, выгоняют — наших братьев, которые нам необходимы. Потом говорят что с нами никто не хочет дружить. Почему мы потеряли Украину, Грузию? Почему натянутые отношения с другими государствами? Потому что люди не знают, что творится в государстве. <…> Беспредельничают, сидя в креслах, не смотрят, что творится за окном», — сказал Кадыров. Он добавил, что «Всевышний обязательно их накажет» за это.

До этого глава Чечни в целом критиковал российские власти за ужесточение миграционной политики. По его словам, некоторые принимаемые меры вызывают у него разочарование, поскольку они «сталкивают Россию с соседними братскими регионами». Властям необходимо наладить «грамотную систему миграционного контроля», а не подвергать «беспорядочной инквизиции» граждан других стран, отмечал Кадыров. «Разжигая в обществе ненависть к мигрантам, мы ничего хорошего не добьемся, а, напротив, только усугубим ситуацию. <…> Нужно устранить причины, а не заниматься их последствиями», — подчеркивал он.

Ужесточение миграционной политики в России началось после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», произошедшего 22 марта. Жертвами атаки стали 145 человек, более 550 получили ранения. Подозреваемыми по этому делу стали граждане Таджикистана, что вызвало волну антимигрантских настроений в обществе.

На этом фоне силовые органы провели крупнейшую с 2013 года «охоту» на нелегальных мигрантов, устроив рейды в 68 регионах страны. МВД предложило ужесточить миграционное законодательство. В июне Госдума приняла закон, который ограничивает права иностранных граждан. Эти меры включают внесение мигрантов в специальный реестр, ограничение их права менять место жительства, управлять транспортом, заключать браки и открывать банковские счета. В сентябре МВД сообщило, что из России уехало более 2 млн мигрантов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com