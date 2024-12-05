Зеленский подписал указ о санкциях против властей Грузии

Зеленский подписал указ о санкциях против властей Грузии1
- 5.12.2024, 11:29
Президент Украины призвал Европу и США действовать так же.
5 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал указ про введение санкций против властей Грузии. Это стало реакцией на события в стране.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.
«Только что подписал указ, который придает силу решению СНБО о санкциях. Это санкции против той части власти сейчас в Грузии, которая сдает Грузию Путину. Именно против этого сейчас в Грузии - протесты», - рассказал он.
Важно, по словам Зеленского, чтобы партнеры также сейчас говорили о своей позиции, честно заявляли о том, что происходит.
«Украина применила санкции против Иванишвили и его сообщников - 19 человек. Именно те, кто продает интересы Грузии и людей. И мы призываем Европу, Америку, всех в мире действовать так же - действовать принципиально», - отметил президент.