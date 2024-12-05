Это сладкое слово «импичмент» Телеграм-канал «СерпомПо»

5.12.2024, 11:35

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Дмитрий Песков

Песков идет к выходу, в руках у него коробка с личными вещами.

Если бы сегодняшние события «на востоке» - в политической жизни Южной Кореи, перенести в Россию, то у проснувшихся утром и посмотревших новости россиян голова пошла бы кругом.

В самом деле, представьте. Путин объявил 24 февраля о начале «спецоперации». Тотчас массовые протесты, Госдума отменяет это его решение, возмущенные депутаты вносят вопрос о голосовании за импичмент Путина. Нижний спикер Володин в волнении отирает лоб радужным платком. Сам Путин бросается отменять решение о 24 февраля, потому что вся Госдума, включая «его партии» (т.е. единый «спецоперационный» блок КПРФ-ЕР-СР-ЛДПР-«Новые люди») против.

Тот же час голосуется закон, согласно которому полицейским и военным запрещается вход в здание Госдумы. «А также Совета Федерации», - добавляет верхняя спикерша Матвиенко, гневно снимая портрет Путина со стены в своем кабинете.

Министр обороны (Шойгу или Белоусов), который, было бросился исполнять военный приказ Путина, подает в отставку и приносит извинения жителям страны. Более того, вся администрация Путина подает в отставку, даже Песков идет к выходу, в руках у него коробка с личными вещами (как это показывают в американских фильмах) и бормочет под нос: «Я тебе покажу «пургу», узурпатор. Выискался тут, новый Наполеон».

Представили? Или «нет, сынок, это фантастика»?

Если убрать из текст суверенную российскую специфику, то именно это «близко к тексту» происходит сейчас в Южной Корее. Так сказать, «на востоке». Когда-то «отсталом».

Смотришь на события в Южной Корее, на разделение властей в этой стране, на активность граждан и, как говорилось в детской книге, «одна мысль, одна мысль терзает меня»: «отсталый» теперь в политическом смысле вовсе не восток, а наша страна, превращенная в гнилую деспотию за раскрашенной декорацией с оптимистичными картинками.

Другими словами, «повернуть на восток» здесь имеет смысл, но лишь для того, чтобы поучиться, как стране жить так, чтобы не подпасть под диктатуру.

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