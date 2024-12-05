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Сколько будут стоить живые елки в этом году

  • 5.12.2024, 11:56
Сколько будут стоить живые елки в этом году

Цены поднялись.

В Беларуси будет работать около 1000 елочных базаров. Выяснили, сколько придется отдать за живую лесную красавицу в этом году.

Елочные базары появятся уже с 16 декабря. Во всяком случае в Витебске объявлено именно так. С 17-го числа откроются и в Бресте. В Минске же начнут работать с 22 декабря.

Цены на деревца будут отличаться не только в зависимости от размера. Значение имеет и регион, где будут продавать ели.

Как рассказала БелТА заместитель руководителя Брестского государственного производственного лесохозяйственного объединения Татьяна Самойлович, самые популярные у населения деревца высотой 1,5–2 м.

Ориентировочно в этом году елочка до 1 м обойдется примерно в Br8, до 2 м – чуть более Br10. Цена трехметровой красавицы составит около Br12,5.

Интересно, что в прошлом году минимальная сумма, которую просили за елку на базаре, составляла Br7. А вот композиции из елочных веток можно было купить от Br4.

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