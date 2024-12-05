Демонстративный плевок в лицо Москвы
- Игаль Левин
- 5.12.2024, 12:11
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Лидер повстанцев вышел к народу в Алеппо.
Абу Мухаммад аль-Джулани, лидер ХТШ, прибыл в Алеппо. Это не просто так – это демонстративный плевок именно в лицо Москве.
Минули те дни, когда атаманы, вожаки, лидеры революционеров и так далее могли свободно бегать среди рядового состава под открытым небом, причем прямо так, в милитари-гимнастерке цвета оливы и с бородой а-ля кубинские барбудос.
Сегодня, в эпоху высокоточных систем, любого атамана ждет свой Hellfire. Именно поэтому всякие Насраллы прячутся глубоко в бункерах, особо из них не выбираясь.
Впрочем, Насраллу это не спасло, так как на любой большой бункер найдется своя большая бомба. Но вот Джулани просто и открыто выходит к народу в Алеппо, демонстрируя полную импотенцию Москвы.
Ясное дело, что у Асада нет возможностей для ликвидации. У Ирана авиация – это музей, а дроновые технологии – прошлый век.
Но вот Москва, которая могуча, которая держава, которая уничтожала лидеров боевиков, гасила восстания, охотилась за бородачами, у которой сотни самолетов в ВКС, та самая Москва, которая не начинала еще и которая всегда и везде высокоточно уничтожила 100500 «хаймарсов» и «абрамсов».
И вот эта самозванная могучая сила, несдержимая, несокрушимая, бессильна перед человеком, который не ныкается и не сидит в бункере.
Который приехал и спрашивает: «Ну что, русский, где твоя бомба на мою голову? Ее нет?»
Игаль Левин, «Фейсбук»