Участника шоу «Х-Фактор» задержали за политику 1 5.12.2024, 12:09

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Армен Арзуманян

Его будут судить по двум уголовным статьям.

Участника белорусского телешоу «Х-Фактор» 2021 года Армена Арзуманяна будут судить 16 декабря в Минском городском суде по статьям о призывах к санкциям и «клевете» на Лукашенко. Об этом сообщила «Наша Ніва».

Армену Арзуманяну 44 года. Он — уроженец Азербайджана, но практически всю жизнь провел в Беларуси, имеет гражданство нашей страны. Более 15 лет Армен развивает сеть магазинов подарков. Одна из них — Podari Minsk. Там продаются книги-сейфы, вазы, сувениры и другие мелкие подарки.

Армен пишет музыку под псевдонимом Арман Алекперов. Он дважды выступал в песенном телешоу «Х-Фактор». Сначала, в 2018 году, — в Украине, а после 2021 года — в Беларуси. Именно в белорусской программе он получил от членов жюри положительный ответ, но далее выпусков с его участием почему-то не показали.

Армена начнут судить 16 декабря в Минске. Его обвиняют в призывах к санкциям (ч.3 ст. 361 УК) и «клевете» на Лукашенко (ч.2 ст. 367 УК). Ему грозит от 4 до 12 лет лишения свободы.

Судить Армена будет Евгений Писаревич. Он судит белорусов по политически мотивированным делам как минимум с 2016 года.

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