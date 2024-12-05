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«Прожила с шейхом, вернулась ни с чем»

  • 5.12.2024, 12:15
  • 1,302
«Прожила с шейхом, вернулась ни с чем»

Посылка из Беларуси пропала в ОАЭ, а через два года объявилась на родине.

Белоруска Вера отправила посылку с одеждой заказчице в ОАЭ, однако та пожаловалась, что ничего не получила. А спустя два года коробка вернулась обратно в Беларусь, хотя отправительница уже и не рассчитывала ее увидеть. Девушка рассказала в TikTok, как так вышло и где все это время была посылка, пишет «Зеркало».

Вера уже три года занимается кастомизацией одежды, то есть преображением обычной вещи под конкретного человека с помощью подручных материалов, например, красок, вышивки или гравировки.

Многие заказы девушка посылает клиентам за границу, и за это время у нее потерялась только одна вещь — белоруска рассказала ее историю.

Когда-то раньше Вера работала секретаршей и часто отправляла посылки «Белпочтой» — они никогда не терялись, подчеркивает она. С тех пор у девушки накопилось много марок, которыми также можно оплатить заказной пакет с товарным вложением.

@verushka_upcycle Пиджак- путешественник, получается) #verushkaupcycle #кастомодежды #апсайклбренд #апсайклинг #апсайклингбеларусь #втораяжизньвещей #апсайклингминск #кастомминск #белпочта #белпочтабеларусь #доставкаизоаэ #кастомизацияодежды #росписьпиджака #росписьодежды #историяизжизни ♬ оригинальный звук - Verushka

Мастерица решила отправить один из заказов, «кастомизированный» пиджак, клиентке в Арабские Эмираты и оплатила доставку этими самыми марками. Правда, есть нюанс: в этом случае посылка неотслеживаемая.

— И вот заказчица мне пишет: посылки нет, не дошла, — рассказывает Вера.

Девушке пришлось вернуть клиентке деньги, также она выслала другую вещь бесплатно в качестве компенсации, причем доставку оплатила уже не марками, а из своих денег.

Однако спустя два года, когда белоруска уже не рассчитывала снова увидеть пропавшую посылку, та внезапно объявилась — ее вернули из ОАЭ в Беларусь.

— Сказать, что я была в шоке, получив уведомление, это ничего не сказать, — признается Вера.

Как выяснилось, коробка с заказом все это время так и пролежала в ближневосточном государстве, возвратили ее же с указанием причины «за невостребованием» — то есть заказчица просто не пошла на почту и не забрала посылку.

Вера не знает, почему коробку так долго не возвращали в Беларусь, но рада тому факту, что «Белпочта», как оказалось, «не подвела» и честно доставила посылку по назначенному адресу.

В комментариях пользователи пофантазировали, что могло за это время случиться с пиждаком, и появился такой диалог с участием автора ролика:

«- Посылка была в отпуске.

— Судя по времени отсутствия — в декретном.

— Тогда где ее потомство?

— Прожила два года с шейхом в Арабских Эмиратах, вернулась ни с чем. По закону подарки и дети остаются с шейхом. Бедная моя посылка, настрадалась за границей!»

Комментаторы в шутку посоветовали сводить посылку к психологу после таких переживаний, а мастерица заверила, что уже «ждет рецепт на антидепрессанты».

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