Командир сирийских повстанцев: Израиль и оппозиция «борются с общим врагом»
- 5.12.2024, 12:28
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Иран и его прокси, включая режим Асада, — преступные образования.
Один из командиров повстанческих сил в Алеппо, известный как Абу Абдо, дал специальное интервью сайту i24NEWS, в котором заявил, что Израиль и сирийская оппозиция «борются с общим врагом».
По его словам, Иран и его прокси, включая «Хизбаллу» и режим президента Сирии Башара Асада, — преступные образования, «мечтающие вернуться к славным дням исторической Персидской империи». «Но этого не произойдет, если мы все выступим против них», — добавил он.
Абдо рассказал, что повстанцы испытывают большое уважение и симпатию к Израилю и США «за их действия против Ирана — страны, которая возглавляет терроризм в регионе и во всем мире». Абдо также выразил надежду на «сотрудничество и устранение этого врага и восстановление стабильности».
Абдо заявил, что бойцы Сирийской национальной армии не являются ни экстремистами, ни террористами. «Я говорю всем людям в регионе, что мы активисты за мир, — сказал он. — Мы не воинственные убийцы. Мы защищаем себя от несправедливости и хотим построить наше будущее сирийское государство».