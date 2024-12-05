Командир сирийских повстанцев: Израиль и оппозиция «борются с общим врагом» 5.12.2024, 12:28

2,500

Иран и его прокси, включая режим Асада, — преступные образования.

Один из командиров повстанческих сил в Алеппо, известный как Абу Абдо, дал специальное интервью сайту i24NEWS, в котором заявил, что Израиль и сирийская оппозиция «борются с общим врагом».

По его словам, Иран и его прокси, включая «Хизбаллу» и режим президента Сирии Башара Асада, — преступные образования, «мечтающие вернуться к славным дням исторической Персидской империи». «Но этого не произойдет, если мы все выступим против них», — добавил он.

Абдо рассказал, что повстанцы испытывают большое уважение и симпатию к Израилю и США «за их действия против Ирана — страны, которая возглавляет терроризм в регионе и во всем мире». Абдо также выразил надежду на «сотрудничество и устранение этого врага и восстановление стабильности».

Абдо заявил, что бойцы Сирийской национальной армии не являются ни экстремистами, ни террористами. «Я говорю всем людям в регионе, что мы активисты за мир, — сказал он. — Мы не воинственные убийцы. Мы защищаем себя от несправедливости и хотим построить наше будущее сирийское государство».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com