Лукашенко уже ничего не поможет

Лукашенко уже ничего не поможет9
- Telegram-канал «Ник и Майк»
- 5.12.2024, 12:34
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К саммиту с Путиным диктатор пришел с отрицательным балансом.
Фиксируется вялые попытки нащупать возможность открыть форточку на Западе, но ничего не вышло.
Говорливый и не в меру активный министр очень странных дел хунты ушел в тень, так как его суета погрузила ведомство во внутренние конфликты и не принесла никаких эффектов, кроме подорванного здоровья Лукашенко на внешней арене.
После 6 декабря произойдет полное переформатирование политической кампании по «выборам». Если Россия не даст денег, придется примерять образ спасителя нации, для чего нужен страх.
Взрывы в минском метро должны показаться шалостью. Настанет время сакральных, а не случайных жертв. Впрочем, и это не поможет.
Telegram-канал «Ник и Майк»