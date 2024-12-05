Лукашенко уже ничего не поможет 9 Telegram-канал «Ник и Майк»

5.12.2024, 12:34

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Фото: AFP

К саммиту с Путиным диктатор пришел с отрицательным балансом.

Фиксируется вялые попытки нащупать возможность открыть форточку на Западе, но ничего не вышло.

Говорливый и не в меру активный министр очень странных дел хунты ушел в тень, так как его суета погрузила ведомство во внутренние конфликты и не принесла никаких эффектов, кроме подорванного здоровья Лукашенко на внешней арене.

После 6 декабря произойдет полное переформатирование политической кампании по «выборам». Если Россия не даст денег, придется примерять образ спасителя нации, для чего нужен страх.

Взрывы в минском метро должны показаться шалостью. Настанет время сакральных, а не случайных жертв. Впрочем, и это не поможет.

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