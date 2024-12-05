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Названо мясо, в котором практически нет холестерина

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  • 5.12.2024, 12:50
  • 7,384
Названо мясо, в котором практически нет холестерина

Оно считается самым полезным.

Высокий уровень холестерина в крови провоцирует риски развития различных сердечно-сосудистых заболеваний, в частности, болезней сердца, атеросклероза, образования тромбов, инфаркта и инсульта. По словам врачей, основные причины высокого уровня холестерина в крови – это насыщенные жиры и трансжиры.

Поэтому переход на продукты с низким содержанием насыщенных жиров поможет решить проблему. Ресурс Lady пишет, что существует несколько видов мяса, которые имеют низкое содержание холестерина.

Какое мясо содержит меньше всего жиров и холестерина

Куриная грудка содержит незначительную часть жира и холестерина. В половине грудки содержится всего 73 мг холестерина и менее 1 г насыщенных жиров.

Свиная вырезка. На 85 г мяса приходится только 62 мг холестерина и 1 г насыщенных жиров.

Фарш из индейки. На 100 г продукта приходится только 79 мг холестерина и 2 г насыщенных жиров.

Говяжий стейк можно смело употреблять, если у вас повышенный холестерин. На 85 г продукта приходится 65 мг холестерина и около 2 г насыщенных жиров.

Говяжий фарш. В 100 граммов постного фарша содержится 70 мг холестерина и 2,5 г насыщенных жиров. В магазинах можно купить постную говядину, в которой содержится 73 мг холестерина и примерно 4,5 г насыщенных жиров на порцию.

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