«Радыё Свабода» взяло интервью у частого гостя программ Соловьева 6 5.12.2024, 13:02

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Марк Эпископос

Американский «эксперт» призвал снять санкции с режима Лукашенко.

«Радыё Свабода» записало интервью с американским политологом из Института ответственного государственного управления Куинси Марком Эпископосом. Он призвал снять санкции с режима Лукашенко и «отказаться от смены режима в Беларуси».

Лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников рассказал, кем на самом деле является Марк Эпископос.

«Осторожно, агентура! Радио «Свабода» выложило интервью с американским «экспертом» из института Квинси Марком Эпископосом под громким заголовком «ЗША павінны адмовіцца ад зьмены рэжыму ў Беларусі».

Эпископос известен своими прокремлевскими, антиукраинскими взглядами.

Частый гость программ бесноватого Соловьева, он работает на путинскую повестку дня. Его охотно цитируют путинские медиа.

В общем, как говорит злобный Бабченко, «до степени смешения», — пишет оппозиционный политик в «Фейсбуке».

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