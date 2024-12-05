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«Страна превращается в Абсурдостан»

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  • 5.12.2024, 13:13
  • 5,932
«Страна превращается в Абсурдостан»

Белорусы отреагировали на очередную идею диктатора.

Бизнес в Беларуси окажется в заложниках. Лукашенко хочет, чтобы главы райисполкомов назначали руководителей частных предприятий. Диктатор потребовал подготовить законодательный акт, в котором будут прописаны его предложения. Телеграм-канал «Ник и Майк» считает, что подобные назначенцы будут латать дырявые местные бюджеты, отжимая собственность предприятий.

Эта новость собрала много комментариев в TikTok-канале сайта Charter97.org. Приводим лучшие из них:

@charter97.org Частный бизнес под ударом: райисполкомы станут управляющими #лукашенко #беларусь #бизнес #назначения #законы #собственность #экономика ♬ оригинальный звук - Хартия97

«Тогда встает вопрос — зачем бизнесмену тот бизнес, в котором будут управлять другие?»

«Государство забирает бизнес, а еще и плати налоги».

«Когда директор не имеет понятия в области, которой «управляет», то ожидать развития не стоит».

«Беларусь при Лукашенко — это Абсурдостан».

«Этим отжатым предприятиям под управлением таких назначенцев жизни полгода. Это целенаправленное уничтожение предприятий, чтобы на их место пришли российские и китайские».

«Чем ближе крах империи, тем безумнее ее законы, — Марк Туллий Цицерон».

«Отличие частного бизнеса от государственного в том, что частный более гибкий. Частник на месте видит, где, что и как. Люди десятилетиями работают без отпусков, а посмотрите на госконторы... Я с утра до ночи без выходных и отпуска бегаю, ищу работу, чтобы мои пацаны имели гарантированную хорошую зп! А возле госконтор вечно кучка пузатых стоит, руки в карманы и стоят десятилетиями. Имея полный штат конторы, даже не удосуживаются в тендерах участвовать!»

«Все просто закроются. У людей нет смысла кормить тунеядцев».

«Чистой воды рейдерский захват уже готовых фирм и предприятий. Ой, ребята, как в пословице: чем дальше в лес, тем страшнее».

«Лукашенко решил совсем добить частный бизнес, но в итоге сам окажется в ж..».

«Весь бизнес уйдет, а мы вернемся в 90-е».

«Государство во главе с Лукой уничтожило: торговлю, пассажиро- и грузоперевозки, сферу услуг, электронику, с/х еле тянет ноги, сейчас добивает медицину и образование».

«Так частники и есть самые хозяйственные, а госслужащие — это такое себе. Достаточно посмотреть на любой завод изнутри».

«Пусть горисполком сам открывает предприятия».

«Лукашенко уверенно ведет белорусов к нищете».

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