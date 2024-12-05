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Такие слова не звучали из Грозного со времен Джохара Дудаева

  • Андрей Калитин
  • 5.12.2024, 13:20
  • 4,370
Такие слова не звучали из Грозного со времен Джохара Дудаева
Рамзан Кадыров

Кадыров нащупывает новую линию фронта внутри России.

Вчера Рамзан Кадыров не только украинскому военнопленному застрелиться советовал.

«Колокольцев и Бастрыкин сидят не на своих местах и не выполняют задачи, поставленные перед ними президентом страны», — такие слова не звучали из Грозного со времени Джохара Дудаева.

Купированная деньгами «проблема Кадырова» никогда не переставала быть проблемой, это раз. Два — денег в следующем году будет меньше. Ну и три — выращенные в Грозном за эти деньги «пехотинцы Путина», периодически совершающие рейдерские захваты и вооруженные атаки на конкурентов в центре Москвы, на самом деле всегда были и остаются «пехотинцами Кадырова».

Колокольцев и Бастрыкин это знают и понимают. Ответить Кадырову они не смогут. Не велено. Молчите и сидите там себе в тиши кабинетов.

Не раскачивайте лодку.

И они промолчат. Балаклавы свои геройские на глаза натянут и промолчат.

А Кадыров нащупывает новую линию фронта внутри страны. Пока кадровую. Интересно, зачем.

Андрей Калитин, «Телеграм»

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