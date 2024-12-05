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Белорусские санатории заполонили россияне

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  • 5.12.2024, 13:22
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Белорусские санатории заполонили россияне

Ожидается рекорд.

В белорусские санатории все чаще едут иностранные туристы, следует из информации, представленной на пресс-конференции 5 декабря в Минске директором Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадием Болбатовским, пишет «Позiрк».

«По нашим прогнозам, мы выйдем на самое большое за всю историю количество иностранных туристов, то есть превысим лучшую цифру 2019 года, которая была на уровне 240 тысяч. Рост от выручки ожидается более чем на 20%», — сообщил спикер.

Отметим, что абсолютное большинство этих туристов — из России, что вызывает рост цен. Санаторное лечение для простых белорусов становится недоступным.

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