Украина и ЕС подписали соглашение об использовании доходов от замороженных активов России
- 5.12.2024, 13:29
Сумма может достигать 45 млрд евро.
Механизм позволит использовать доходы от замороженных активов РФ для покрытия основной суммы займа.
Министр финансов Украины Сергей Марченко подписал соглашение с ЕС о начале Механизма кредитного сотрудничества для Украины (ULCM).
Как сообщили в Министерстве финансов Украины, этот Механизм создаст правовую рамку для обслуживания и погашения средств, полученных Украиной, которая может достигать до 45 млрд евро.
«Механизм позволит использовать доходы от замороженных суверенных активов РФ для покрытия основной суммы займа, привлеченного от партнеров в рамках инициативы G7 ERA, а также процентов и любых других расходов, связанных с займом», - говорится в сообщении.
Отмечается, что средства, доступные через ULCM, могут быть использованы только для погашения соответствующих займов, предоставленных Украине кредиторами в рамках инициативы G7 по дополнительным кредитам для увеличения поступлений в бюджет Украины.