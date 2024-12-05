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Украина и ЕС подписали соглашение об использовании доходов от замороженных активов России

  • 5.12.2024, 13:29
Украина и ЕС подписали соглашение об использовании доходов от замороженных активов России

Сумма может достигать 45 млрд евро.

Механизм позволит использовать доходы от замороженных активов РФ для покрытия основной суммы займа.

Министр финансов Украины Сергей Марченко подписал соглашение с ЕС о начале Механизма кредитного сотрудничества для Украины (ULCM).

Как сообщили в Министерстве финансов Украины, этот Механизм создаст правовую рамку для обслуживания и погашения средств, полученных Украиной, которая может достигать до 45 млрд евро.

«Механизм позволит использовать доходы от замороженных суверенных активов РФ для покрытия основной суммы займа, привлеченного от партнеров в рамках инициативы G7 ERA, а также процентов и любых других расходов, связанных с займом», - говорится в сообщении.

Отмечается, что средства, доступные через ULCM, могут быть использованы только для погашения соответствующих займов, предоставленных Украине кредиторами в рамках инициативы G7 по дополнительным кредитам для увеличения поступлений в бюджет Украины.

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