Белорусам назвали даты главных православных праздников в 2025 году
- 5.12.2024, 13:34
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Когда будет Пасха?
Даты главных православных праздников в 2025 году названы в Беларуси.
Первым из главных праздников белорусы отметят Рождество Христово 7 января 2025 года. Крещение Господне будет отмечаться 19 января. На 15 февраля выпал праздник Сретение Господне.
Кроме того, Благовещение Пресвятой Богородицы православные верующие в Беларуси отметят 7 апреля. На 20 апреля 2025 года выпала Пасха, или Воскресение Христово. А 29 мая православные отметят Вознесение Господне. День Святой Троицы будет отмечаться 8 июня.
В августе православные отметят два главных праздника: 19 числа Преображение Господне, или Яблочный Спас, а 28 – Успение Пресвятой Богородицы. В сентябре на 21 число выпало Рождество Пресвятой Богородицы. Также Воздвижение Креста Господня православные отметят 27 сентября. На 14 октября выпал Покров Пресвятой Богородицы, а 4 декабря будут отмечать Введение во храм Пресвятой Богородицы.