Война как «матрешка» Владимир Дубровский

5.12.2024, 13:37

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Пора выходить из зоны комфорта.

На поверхности — самое простое и привычное для западных экспертов и полисимейкеров: территориальные претензии (Крым в первую очередь) и стремление их закрепить. Тут вроде как возможен компромисс, столь милый сердцу цивилизованных людей. И таких войн в мире множество, наша — одна из многих.

На следующем, тоже всем очевидном уровне — «мы-один-народ» и желание уничтожить украинскую государственность вместе с национальной идентичностью. На этом уровне компромисс уже не просматривается (не буду лишний раз тревожить прах Голды Меир, но она была права). Однако при всем сочувствии Запада к Украине и ее народу, многие, особенно те, кто подальше от российских границ, не видят в этом непосредственной угрозы своему благополучию. В самом деле, если дело просто в старике, одержимом «украинским вопросом», то зачем особо беспокоиться тем, кого при всем желании нельзя объявить «одним-народом»?

Но есть следующий, геополитический уровень — принуждение Запада к глобальному компромиссу, разрушение мирового порядка, основанного на правилах, признанию за РФ права на сферу контроля («новая Ялта»), и, если получится, то развал НАТО. Вспомним, что вторжению предшествовал ультиматум декабря 2021, предъявленный именно НАТО.

И не зря же «Газпром» весь год, предшествовавший вторжению, уничтожал свою многодесятилетнюю репутацию надежного поставщика газа в ЕС в пароксизме «гибридной войны» с газом в качестве оружия. Это должно было бы насторожить Запад прямо тогда.

Более того, на совсем глобальном уровне Путин стремится ни больше ни меньше к тому, чтобы стать лидером глобального юга в его противостоянии с глобальным западом» (т.е. традиционного мира в противостоянии с модерным) и тем самым остановить процесс модернизации, а то и обратить его вспять. Иными словами, устроить крестовый поход варваров на цивилизацию, причем отнюдь не только мирными средствами. Пока что под знамена удалось поставить только самых отъявленных отморозков, которым нечего терять, – таких как Иран, КНДР, мадуровская Венесуэла и еще несколько. Но в случае хотя бы частичного успеха «СВО» желающих присоединиться к победителям может стать куда больше.

На данный момент приходится констатировать, что на Западе обычно предпочитают фокусироваться на двух первых уровнях, особенно на первом, и закрывать глаза на остальное. Это неудивительно, ибо так спокойнее жить и виден какой-никакой выход без кардинальной ломки своей комфортной жизни. Ведь если признать, что существуют верхние два уровня, то нужно

а) всерьез бороться и

б) принять риск развала РФ в случае победы.

Т. е. выйти из зоны комфорта.

Но от того, что страус прячет голову в песок (на самом деле — нет) опасность никуда не исчезает. И цивилизованным странам придется столкнуться с ней нос к носу рано или поздно. Чем раньше они это осознают — тем лучше успеют подготовиться.

Владимир Дубровский, The Moscow Times

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