На аукцион выставили малоизвестный гоночный болид Михаэля Шумахера 5.12.2024, 13:41

Знаменитый гонщик выступал не нем в 1992 году.

В США на аукцион RM Sotheby's выставили болид Benetton B191 1991 года. За гоночное авто планируют получить от 600 000 до 800 000 долларов. О нем рассказали на сайте аукционного дома.

Это авто ценно тем, что на нем в 1992 году выступал Михаэль Шумахер. Новый болид Benetton не был готов к старту сезона в «Формуле-1», поэтому первые Гран-при гонщики проводили на авто 1991 года.

Впрочем, Михаэль Шумахер, который в то время был еще начинающим гонщиком, смог успешно выступить на устаревшем Benetton B191 — стал четвертым в Гран-при ЮАР.

Позже этот болид передали партнеру по команде Мартину Брандлу, однако он сошел с дистанции в двух гонках из-за неисправностей. После этого пилоты Benetton получили новые болиды, а B191 списали.

Позже авто было продано частному коллекционеру. С 2005 года его демонстрировали в музее на автодроме в Индианаполисе (США).

Benetton B191 изготовлен из карбона и весит всего 505 кг. Авто Шумахера оснащено 3,5-литровым V8 Ford Cosworth мощностью 660 л.с. и 6-ступенчатой механической КПП.

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