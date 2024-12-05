Оператор дрона точным сбросом попал в боевую машину российского ЗРК «Тор М-2»
- 5.12.2024, 13:46
Видеофакт.
Оператор украинского дрона из 412-го отдельного батальона беспилотных систем «NEMESIS» точным сбросом попал в боевую машину ЗРК «Тор М-2» на запорожском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментом успешной работы украинского воина опубликована на странице Сил беспилотных систем в соцсетях.
Боевая машина 9А331М2 ЗРК «Тор М-2» способна вести огонь на ходу, без остановок, имеет увеличенный боекомплект и оснащен современными ракетами, обеспечивающими расширенную зону поражения и повышенную точность. Стоимость единицы оценивается примерно в $27 миллионов.