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Минчанин резко помолодел до школьного возраста

  • 5.12.2024, 13:49
Минчанин резко помолодел до школьного возраста

Ради льготного проезда.

2000 рублей заплатит минчанин, который нашёл льготный проездной школьника и ездил по нему на общественном транспорте несколько месяцев. Как пишут «Минск-Новости», мужчину оштрафовали на 800 рублей (20 базовых величин), а также присудили компенсировать ущерб «Минсктрансу» и Минскому метрополитену — более 1200 рублей.

Минским школьникам ради эксперименты выдали льготные проездные. Это пластиковая смарт-карточка, которую нужно отметить на валидаторе в транспорте.

«Каждая карточка имеет свой номер, поэтому мы легко можем проверить, когда и кем она используется. Во время рейдов мы определили, что некоторые проездные проводят как в учебное время, так и глубокой ночью. Вскоре обнаружили, что речь идёт о незаконном использовании карточек со стороны взрослых», — говорит представитель Мингорисполкома Ольга Леошко.

Злоумышленником оказался работающий житель Минска, который нашел утерянный проездной. Чиновница предостерегла родителей школьников от пользования детским проездным-за это также предусмотрено наказание.

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