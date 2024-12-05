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В Беларуси нарастает проблема, которая пугает Лукашенко

  • 5.12.2024, 13:55
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В Беларуси нарастает проблема, которая пугает Лукашенко

Ее не удается «обуздать».

В Беларуси нарастают перекосы в торговле: за октябрь импорт еще больше стал превышать экспорт. Это следует из данных Белстата, пишет «Зеркало».

Внешнеторговый оборот Беларуси в январе-октябре составил 71 млрд 605,5 млн долларов. Так, экспорт вырос на 5,4% к аналогичному периоду прошлого года — до 34 млрд 15,4 млн долларов, а импорт прибавил за этот же временной отрезок на 7,1% — до почти 37,6 млрд.

Разбежка — 3 млрд 574,7 млн долларов в пользу импорта. Месяцем ранее эта разница была на уровне 2 млрд 426,2 млн долларов в пользу зарубежных товаров.

Что говорят о проблеме чиновники и как Минск пытается ударить по импорту (но крайние — люди)

Чиновники не первый год борются с импортом, но испытывают с этим трудности. Тем временем Беларусь все больше сближается с Россией по внешней торговле.

В середине августа этого года в Минэкономики рассказали, из-за чего возникли трудности во внешней торговле: импорт товаров опережает экспорт. В этом ведомстве считают, что «виноваты» в этом в том числе цены на нефть и калий. Напомним, ранее это министерство упрекало в проблемах во внешней торговле в том числе население — из-за повышенного спроса на импортные товары.

На проблему во внешней торговле 17 июня этого года обращал внимание Александр Лукашенко — она его настораживает. В этот же день премьер-министр Роман Головченко пояснил, почему импорт товаров превышает экспорт. По его мнению, «какой-то катастрофы нет». «Если говорить о причинах, то они тоже прозаичны — мировая цена на нефть выросла, соответственно, мы закупаем сырую нефть, поэтому это сыграло на увеличение стоимости импорта», — заявил ранее Роман Головченко.

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