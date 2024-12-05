Бойцы ВСУ проникли в тыл врага и взорвали здание с оккупантами 5.12.2024, 13:59

Операция завершилась полным уничтожением российской пехоты.

Операция бойцов спецподразделения «Крылья Омеги» завершилась полным уничтожением вражеской пехоты.

Об этом в телегам-канале сообщает Национальная гвардия, передает Цензор.НЕТ.

Бойцы 4-го отдельного отряда Центра специального назначения «Омега» продемонстрировали уникальные кадры своей боевой работы. В ходе операции спецназовцы совершили вылазку в тыл врага, где в одном из зданий засела вражеская пехота.

Как отмечается, операцию решили выполнить необычным способом: здание, где находились оккупанты, буквально обрушили на них.

«Для этого спецназовцы подъехали вплотную к зданию с врагом под огневым прикрытием. За считанные минуты дом был нашпигован взрывными устройствами, которые сдетонировали сразу, как только бойцы отъехали», - говорится в сообщении.

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