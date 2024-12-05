Бойцы ВСУ проникли в тыл врага и взорвали здание с оккупантами
- 5.12.2024, 13:59
Операция завершилась полным уничтожением российской пехоты.
Операция бойцов спецподразделения «Крылья Омеги» завершилась полным уничтожением вражеской пехоты.
Об этом в телегам-канале сообщает Национальная гвардия, передает Цензор.НЕТ.
Бойцы 4-го отдельного отряда Центра специального назначения «Омега» продемонстрировали уникальные кадры своей боевой работы. В ходе операции спецназовцы совершили вылазку в тыл врага, где в одном из зданий засела вражеская пехота.
Как отмечается, операцию решили выполнить необычным способом: здание, где находились оккупанты, буквально обрушили на них.
«Для этого спецназовцы подъехали вплотную к зданию с врагом под огневым прикрытием. За считанные минуты дом был нашпигован взрывными устройствами, которые сдетонировали сразу, как только бойцы отъехали», - говорится в сообщении.