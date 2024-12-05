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Уроженца Новополоцка обвинили в подрыве БАМа

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  • 5.12.2024, 14:04
Уроженца Новополоцка обвинили в подрыве БАМа
Сергей Еремеев

Он участвовал в забастовках на «Нафтане».

В России завершены основные следственные действия по уголовному делу о двух подрывах на БАМе, в которых обвиняют гражданина Беларуси.

Как сообщает Коммерсант, гражданин Беларуси Сергей Еремеев, которому инкриминируется установка магнитных мин на железнодорожные составы с топливом, полностью признал свою вину, назвав организатором преступления еще одного белоруса, скрывающегося за границей.

Басманный райсуд продлил до года срок содержания Еремеева в СИЗО.

53-летний Еремеев обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 (теракты, устроенные по предварительному сговору или организованной группой и повлекшие причинение значительного имущественного ущерба) УК РФ.

Речь идет о взрывах 29 и 30 ноября 2023 года на железнодорожных составах с нефтепродуктами, следовавших из Тайшета в Тынду и Нерюнгри по Байкало-Амурской магистрали и приведших к возгоранию цистерн с соляркой.

Сотрудники ФСБ задержали Еремеева в Омске в декабре прошлого года.

Ранее Еремеев работал на НПЗ «Нафтан» в Новополоцке, откуда его уволили в 2020 году за участие в забастовках.

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