ISW: Путин всерьез обеспокоен 1 5.12.2024, 14:08

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Глава Кремля не верит в потенциал РФ в долгосрочной перспективе.

Путин продолжает подчеркивать российскую экономическую стабильность и рост, в то время как высокие процентные ставки и усилия по борьбе с инфляцией свидетельствуют о том, что Кремль «обеспокоен экономической стабильностью в долгосрочной перспективе».

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

На инвестиционном форуме российского государственного банка «ВТБ» 4 декабря Путин заявил, что российская экономика вырастет на четыре процента до конца 2024 года, а ВВП России вырос на 4,1 процента с января по октябрь 2024 года.

«Путин, вероятно, пытается обеспечить экономическую стабильность, несмотря на сообщения о том, что Россия может повысить ключевую процентную ставку до 25 процентов в декабре 2024 года, после того как российский Центральный банк уже повысил ключевую процентную ставку до 21 процента в октябре 2024 года», – говорится в отчете ISW.

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина 4 декабря заявила, что ЦБ может повысить ключевую ставку на ближайшем заседании совета директоров ЦБ. «Путин молчаливо признал некоторые экономические проблемы 4 декабря, призвав Центральный банк сдержать инфляцию», – пишут аналитики.

Российское государственное издание РБК сообщило 4 декабря со ссылкой на данные Центрального банка, что наличные сбережения россиян упали до исторического минимума и «наличные рубли составляют лишь 15 процентов сбережений российских граждан».

Глава Кремля также похвастался, что уровень безработицы в России является рекордно низким – 2,3%. Однако аналитики связывают это с мобилизацией.

«Путин не обратил внимание на то, что уровень безработицы среди молодежи, вероятно, является рекордно низким, поскольку многие молодые российские мужчины воюют в Украине и что Россия испытывает значительную нехватку рабочей силы».

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