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Выступающий за океаном белорусский хоккеист установил личный рекорд

  • 5.12.2024, 14:16
Выступающий за океаном белорусский хоккеист установил личный рекорд
Артем Левшунов

Артем Левшунов провел исключительный матч.

В очередном матче чемпионата АХЛ «Рокфорд Айсхогс» на выезде оказался сильнее «Лихай Вэлли Фэнтомс» – 7:3, пишет smartpress.by.

Защищающий цвета «Рокфорда» белорус Артем Левшунов играл в первой паре защитников, нанес два броска и заработал рекордный в карьере показатель полезности «плюс 4».

Напомним, 19-летний Левшунов на драфте НХЛ-2024 был выбрал «Чикаго Блэкхокс» под общим вторым номером. Пока в сильнейшей лиге мира он не дебютировал, а в АХЛ провел в нынешнем сезоне 16 матчей, в которых набрал 8 (2+6) очков.

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