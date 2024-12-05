Выступающий за океаном белорусский хоккеист установил личный рекорд 5.12.2024, 14:16

Артем Левшунов

Артем Левшунов провел исключительный матч.

В очередном матче чемпионата АХЛ «Рокфорд Айсхогс» на выезде оказался сильнее «Лихай Вэлли Фэнтомс» – 7:3, пишет smartpress.by.

Защищающий цвета «Рокфорда» белорус Артем Левшунов играл в первой паре защитников, нанес два броска и заработал рекордный в карьере показатель полезности «плюс 4».

Напомним, 19-летний Левшунов на драфте НХЛ-2024 был выбрал «Чикаго Блэкхокс» под общим вторым номером. Пока в сильнейшей лиге мира он не дебютировал, а в АХЛ провел в нынешнем сезоне 16 матчей, в которых набрал 8 (2+6) очков.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com