Президент Грузии поблагодарила Зеленского за санкции против «Грузинской мечты»
- 5.12.2024, 14:23
«Лучше и не скажешь».
Президент Грузии Саломе Зурабишвили приветствовала решение украинского президента Владимира Зеленского о введении санкций против основателя партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили и 19 его сообщников.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на ее заявление в социальной сети Х.
В своем сообщении Зурабишвили распространила видеообращение Зеленского и отметила: «лучше и не скажешь», выразив полную поддержку решения украинского лидера.
Она также поблагодарила Зеленского за этот шаг и отметила угрозу, которую представляет Россия для Черноморского региона.
«Россия пытается вернуть контроль над Черным морем», - сообщила Зурабишвили.
Напомним, что сегодня, 5 декабря, Зеленский подписал указ, который вступает в силу решения СНБО о введении санкций против Иванишвили и его окружения, призвав европейские и американские правительства присоединиться к таким действиям.
Это решение было принято украинской стороной в ответ на многочисленные нарушения гражданских прав со стороны правительства Иванишвили во время разгонов протестов в Тбилиси, которые начались из-за отсрочки евроинтеграции страны.
В санкционный список вошли:
Бидзина Иванишвили - экс-премьер-министр Грузии;
Григол Лилуашвили - член парламента Грузии;
Кахабер Каладзе - грузинский политик и эксфутболист киевского «Динамо», защитник итальянского клуба «Милан» и национальной сборной Грузии. Мэр Тбилиси с 13 ноября 2017;
Михаил Чинчаладзе - председатель Апелляционного суда Грузии;
Мамука Мдинарадзе - исполнительный секретарь партии «Грузинская мечта»;
Вахтанг Гомелаури - грузинский политик, ранее занимавший должность министра внутренних дел и Службы безопасности Грузии с сентября 2019 года;
Отар Парцхаладзе - эксгенпрокурор Грузии, находящийся под санкциями США;
Ираклий Рухадзе - владелец телекомпании «Имеди»;
Леван Мурусидзе - судья и член Высшего совета юстиции Грузии;
Виктор Джапаридзе - член парламента от «Грузинской мечты»;
Димитри Самхарадзе - член парламента от «Грузинской мечты»;
Гиорги Хаиндрава - эксминистр;
Ираклий Кобахидзе - грузинский пророссийский политик, спикер парламента Грузии с 18 ноября 2016 года по 21 июня 2019 года, премьер-министр Грузии с 8 февраля 2024 года, член парламента с 2016 года, лидер партии «Грузинская мечта» с 11 января 2021 года;
Также под ограничения Украины попали Гиорги Кобахидзе, Звиад Шаламберидзе, Шалва Тадумадзе, Теа Цулукиани, Ираклий Карселадзе, Каха Бекаури.
Отмечается, что санкции будут действовать в течение 10 лет.