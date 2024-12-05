Белорусы поднимают экономику Польши 1 5.12.2024, 14:35

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Наши соотечественники — в лидерах по инвестициям.

Согласно данным Евростата и Национального банка Польши, Беларусь в 2023 году стала одним из лидеров по наращиванию прямых инвестиций в польскую экономику, пишет сайт «Белорусы и рынок».

Их объем составил на конец года 3 141,4 млн евро. Как пишет Business Insider, прирост за 2023-й составил почти 1,6 млрд евро. Лучшая динамика по приросту наблюдалась только по прямым инвестициям из Ирландии. По данным Нацбанка Польши, из общей суммы 241 млн евро вложен в покупку акций компаний.

По накопленным прямым инвестициям Беларусь опережает такие страны как Литва, Латвия, Эстония, Словакия, Венгрия, Португалия и др.

Среди европейских стран-инвесторов в польскую экономику в 2023 году лидировали нидерландцы и немцы.

Присутствие в лидерах первых связано со спецификой налогообложения, благодаря чему в Польше регистрируются многие инвестиционные холдинги, чтобы избежать государственных сборов. Чистая стоимость накопленных прямых инвестиций из Нидерландов на конец 2023 года составила 59,2 млрд евро, или на 10,1 млрд евро больше чем годом ранее.

Немецкие инвестиции в Польшу достигли значения 52 млрд евро в конце 2023 года, увеличившись на 6,4 млрд евро за 12 месяцев.

Всего чистая стоимость прямых иностранных инвестиций в Польшу увеличилась до 314 млрд евро в 2023 году. Это на 49 млрд евро больше, чем в прошлом году (+18,6%).

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