Как бесплатно увеличить скорость домашнего Wi-Fi 4 5.12.2024, 14:39

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Мало кто знает об этой секретной настройке.

Скорость домашнего интернета может казаться недостаточной, даже если вы настроили дорогой тариф и убрали роутер от холодильника и других вредных соседей. Прежде чем обновлять оборудование или звонить оператору, стоит воспользоваться домашними способами улучшить соединение, пишет УНИАН.

Очень немногие владельцы современных роутеров знают, что одной из причин плохой скорости соединения может быть высокая загруженность используемого канала связи. Данная ситуация часто возникает в многоквартирных домах, где работает большое количество роутеров.

Как увеличить скорость Wi-Fi в доме

Все, что от нас нужно – определить один из пустых каналов и переключиться на него. Для этого:

Откройте настройки роутера, зайдя на личный специальный адрес в браузере (192.168.0.1 или 192.168.1.1);

Перейдите во вкладку «Беспроводной режим», измените номер канала на 10, 11 или 12.

Сохраните изменения и перезагрузите роутер.

Сам роутер стоит переместить или не ставить роутер возле окон и дверей, так как в этих местах сигнал может сталкиваться с большим количеством помех от соседских девайсов, что негативно скажется на качестве вашего соединения.

Как увеличить скорость домашнего Wi-Fi: мало кто знает об этой секретной настройке

Почему рекомендуется менять каналы именно на 10, 11 или 12? Дело в том, что большинство соседей по умолчанию используют каналы с первого по девятый, из-за чего их сигналы часто пересекаются. Наша задача – избежать таких пересечений или свести их к минимуму.

В современных роутерах обычно предусмотрена функция автоматического выбора оптимального канала, но в старых моделях ее может не быть.

Для проверки загруженности каналов можно воспользоваться программами по типу Wi-Fi Analyzer – ее можно скачать бесплатно из магазина Windows После установки откройте приложение и перейдите в меню «Анализ». Там вы увидите список всех подключенных роутеров и их каналы.

Как увеличить скорость домашнего Wi-Fi: мало кто знает об этой секретной настройке

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