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Глава генштаба Британии пообещал Путину сокрушительный ответ в случае атаки на НАТО

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  • 5.12.2024, 14:43
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Глава генштаба Британии пообещал Путину сокрушительный ответ в случае атаки на НАТО
Тони Радакин

До Москвы эта информация уже доведена.

Ядерная риторика президента России Владимира Путина и демонстративное применение якобы новейших ракет «Орешник» получили жесткую реакцию британского генштаба.

Любая атака РФ на Британию будет встречена «превосходящим ответом», заявил, выступая с лекцией в экспертном институте RUSI, начальник Штаба обороны Соединенного Королевства адмирал Тони Радакин.

По его словам, до Москвы эта информация уже доведена и поэтому шанс на то, что Путин решится атаковать Британию или НАТО прямым ударом, очень невелик.

Важно «сохранять сильным и продолжать укреплять» арсенал ядерного сдерживания, поскольку он «оказывает наибольшее воздействие на Путина», цитирует Радакина BBC News. Адмирал добавил, что британское правительство вложило значительные средства в стратегические подводные лодки и ракеты — и об этом хорошо известно в России.

Тем не менее необходимо «ясно оценивать» угрозы, стоящие перед страной, подчеркнул Радакин. Он добавил, что в мире «третий атомный век», в котором количество держав с ядерным оружием будет нарастать. В частности, сказал он, Россия, Китай, Иран и Северная Корея будут наращивать свои запасы ядерного оружия или продолжат попытки обзавестись им.

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