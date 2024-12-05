«Белорусы туда вместо банка деньги несут» 2 5.12.2024, 14:57

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В Минске появился необычный объект.

Белорусский риэлтер Евгений Хлопецкий рассказал о необычном жилье, которое не так давно появилось в столичном «Минск-Мире». По его словам, люди «вместо банка несут туда свои деньги», поскольку понимают, насколько это может быть выгодно. Секрет прост: квартиры представляют собой объекты нежилой недвижимости, в которой официально разрешено жить.

Эксперт объяснил: такие квартиры в «Минск-Мире» считаются апартаментами, где можно официально проживать (в том числе с регистрацией). При этом по факту объекты все равно считаются коммерческими, где многие нормы, в отличие от обычного жилья, не действуют. Например, если речь идет о проведении каких-либо шумных работ.

«Сейчас эти квартиры продают по привлекательной цене. Но вопрос в том, какие будут коммунальные платежи. Скорее всего — как у коммерческой недвижимости. Плюс еще один вопрос. Если мы продаем обычную квартиру в Минске, у нас есть налоговая льгота (раз в 5 лет белорусам разрешено продать жилье без уплаты подоходного налога). Здесь же такая мера действовать не будет», — объяснил Евгений Хлопецкий.

При этом он отметил, что многоэтажки в «Минск-Мире» — «все-таки не совсем стандартное жилье», а «что-то посередине». Так или иначе, основным плюсом риэлтер назвал возможность посуточной сдачи квартир, где по факту можно шуметь сколько влезет. «Да, в этом плане могут быть преимущества», — подчеркнул специалист. Хлопецкий добавил, что «Минск-Мир» — «это такой способ, куда белорусы сейчас вместо банка несут деньги», намекая на выгоду приобретения апартаментов.

«Снимали в «Минск-Мире» квартиру на днях. Слышимость — просто жесть. Дешевая панелька, а пуху накидывают, как на элитное…» — поделился личным мнением кто-то из пользователей TikTok, на что риэлтер ответил: «По каждому дому и квартире ситуация очень индивидуальная. В некоторых домах этой проблемы нет».

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