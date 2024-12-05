ВСУ отразили мощный штурм России на самом опасном участке фронта

ВСУ отразили мощный штурм России на самом опасном участке фронта2
- 5.12.2024, 15:03
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По бронетехнике врага был нанесен огневой удар.
На Кураховском направлении в Донецкой области украинские морские пехотинцы 37-й отдельной бригады отразили масштабный бронетанковый штурм российских оккупационных войск.
Ожесточенное столкновение произошло 4 декабря, когда противник попытался прорвать позиции ВСУ.
Как сообщила пресс-служба бригады, колонну российской техники, включающую танк, боевые бронированные машины и БМП с антидроновой защитой, обнаружили благодаря работе аэроразведки.
Движение врага по открытой местности было своевременно зафиксировано, что позволило украинским военным нанести молниеносный огневой удар.
Тактика уничтожения
Основным средством поражения стали артиллерия и ударные дроны.
По бронетехнике врага был нанесен огневой удар, а выжившие машины и пехота были добиты с использованием дронов-камикадзе и сбросов с беспилотников.
Видео ликвидации противника, опубликованное пресс-службой бригады, демонстрирует точность и эффективность украинских защитников.
Штурм оказался неудачным для российских сил, которые сосредоточили основные усилия в районах Сонцовки, Берестков, Зари, Новодмитровки, Курахово, Дальнего и других населенных пунктов.
Генеральный штаб Украины сообщил, что на данном направлении Силы обороны отразили в общей сложности 41 вражеский штурм за сутки.