Кремль проглотил язык после выпада Кадырова в адрес глав МВД и СК 5.12.2024, 15:21

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Рамзан Кадыров

Песков сообщил, что хотел бы «воздержаться» от комментариев.

Кремль не решился прокомментировать заявления главы Чечни Рамзана Кадырова, который резко раскритиковал главу МВД Владимира Колокольцева и председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина.

На брифинге в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что хотел бы «воздержаться» от комментариев к словам Кадырова, который накануне сказал, что Колокольцев и Бастрыкин «сидят не своих местах».

«Если кто-то посчитает необходимым давать оценки — они дадут оценку», — сказал Песков (его цитирует РБК).

Поводов для резких заявлений Кадырова в адрес ключевых силовиков Владимира Путина, более 10 лет занимающих свои посты, стало дело против чеченского подростка Муслима Мурдиева, в отношении которого ГСУ СК по Москве завело уголовное дело по четырем статьям. Подросток обвиняется в грубом нарушении общественного порядка с применением насилия к гражданам с группой лиц по сговору. Он семь месяцев находится под стражей, а ранее обратился за поддержкой к Кадырову.

«Колокольцев дал команду: сейчас приезжих избивают, забирают, выгоняют — наших братьев, которые нам необходимы. Потом говорят, что с нами никто не хочет дружить. Почему мы потеряли Украину, Грузию? Почему натянутые отношения с другими государствами? Потому что люди не знают, что творится в государстве. Они не выезжают в регионы и не общаются с людьми. Беспредельничают, сидя в креслах, не смотрят, что творится за окном», — сказал Кадыров (цитаты по «Грозный-информ»)

«Всевышний обязательно их накажет», — добавил глава Чечни. По его словам, «люди, которые сидят наверху» в МВД и СК, не выполняют «качественно» поставленные президентом задачи.

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