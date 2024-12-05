Белорусов стали по-новому предупреждать о камерах на дорогах
- 5.12.2024, 15:36
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ГАИ рассказала, как именно.
В ГАИ Брестской области рассказали , что с 1 декабря начали по-новому предупреждать о камерах скорости на дорогах. Так, информирующий об этом знак теперь сопровождает табличка.
В частности, дорожный знак 1.36 «Контроль установленной скорости движения транспортных средств» с начала зимы устанавливают совместно с табличкой 7.2.1 «Зона действия».
ГАИ рассказала белорусам, как по-новому стали предупреждать о камерах на дорогах
Знак 1.36 «Контроль установленной скорости движения транспортных средств»
ГАИ рассказала белорусам, как по-новому стали предупреждать о камерах на дорогах
Пример таблички «Зона действия»
В ГАИ рассказали, что указанное на табличке расстояние, в зависимости от условий движения и места установки датчиков контроля скорости, может быть от 300 метров до 1,5 километров.
При этом, добавили в ведомстве, в зоне действия этого дорожного знака вместе с такой табличкой место установки датчика может изменяться.