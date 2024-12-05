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В Речице МАЗ скатился в Днепр

  • 5.12.2024, 15:46
В Речице МАЗ скатился в Днепр

Перед этим он пробил ограждение.

В Речице водитель МАЗ не справился с управлением на скользкой дороге, пробил ограждение на набережной и скатился в реку Днепр, сообщили в пресс-службе ОСВОД.

«Свидетелями происшествия стали работники спасательной станции ОСВОД, которые неподалеку готовились совершать учебные спуски. Они оперативно оказали помощь людям, которые за считаные секунды оказались в воде», — рассказали спасатели.

В результате проишествия 41-летний мужчиа получил телесные повреждения.

На месте инцидента работают сотрудники ГАИ и МЧС.

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