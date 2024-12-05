В Речице МАЗ скатился в Днепр
- 5.12.2024, 15:46
Перед этим он пробил ограждение.
В Речице водитель МАЗ не справился с управлением на скользкой дороге, пробил ограждение на набережной и скатился в реку Днепр, сообщили в пресс-службе ОСВОД.
«Свидетелями происшествия стали работники спасательной станции ОСВОД, которые неподалеку готовились совершать учебные спуски. Они оперативно оказали помощь людям, которые за считаные секунды оказались в воде», — рассказали спасатели.
В результате проишествия 41-летний мужчиа получил телесные повреждения.
На месте инцидента работают сотрудники ГАИ и МЧС.