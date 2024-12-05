Эксперт: Армия РФ провалила поручение Путина 5.12.2024, 15:48

Россияне «застряли» в Покровске.

Кремлевский диктатор Владимир Путин поручил оккупационным войскам страны-агрессора России захватить все территории Донецкой и Луганской областей до конца января 2025 года.

Несмотря на то, что темпы продвижения противника действительно ускорились, конвертировать свои успехи в дальнейшие удачные шаги враг не может. Об этом «24 каналу» рассказал заместитель директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь.

По его словам, оккупационные силы РФ застряли в городе, ведь командование не направило туда достаточного количества сил, а ВСУ выбрали правильную тактику обороны.

«Пока украинские войска ведут маневровую оборону в районе Курахово, в Покровске украинская армия ведет позиционную оборону, россияне там застряли. Все зависит от качества командования, координации сил, планирования и реализации тактических действий», - подчеркнул он.

Самусь отметил, что противник не имеет возможности направить на Покровск дополнительные резервы, ведь они задействованы непосредственно на российской территории в Курской области и на других участках украинского фронта.

«Покровск россияне до января не возьмут. Если сравнивать, что было весной и сейчас, оккупанты не выполнили не то чтобы стратегическую задачу, а оперативную. Все участки, которые россияне захватили, не переросли в качество, фронт не посыпался», - подытожил он.

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