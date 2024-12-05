Британская разведка: Россияне поставили рекорд по потерям 5.12.2024, 16:13

Черный месяц для оккупантов.

В ноябре 2024 года средние ежедневные потери россиян в войне против Украины достигли нового месячного максимума.

Об этом сообщает в соцсети Х Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

Отмечается, что согласно отчету украинского Генерального штаба, средний ежедневный уровень потерь составил 1523 человека.

«Это третий месяц подряд, когда российские войска несут новые военные высокие средние ежедневные потери», — говорится в сообщении британского министерства.

Также в этом месяце был зафиксирован новый рекорд потерь россиян за один день. 28 ноября безвозвратные потери россиян за сутки составили 2030 россиян.

Британское министерство отмечает, что ноябрь стал пятым месяцем подряд, когда потери российских войск растут.

Высокий уровень потерь, предполагает британская разведка, отражает более высокий темп российских операций и наступлений. Они считают, что в среднем потери войск РФ будут превышать тысячу человек за один день в декабре 2024 года.

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