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Минчанка пырнула ножом в живот случайного знакомого

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  • 5.12.2024, 16:21
  • 5,638
Минчанка пырнула ножом в живот случайного знакомого

И три дня мазала его зеленкой.

Минчанка получила тринадцатую судимость и девять лет колонии за удар ножом в живот случайному знакомому, который через три дня после этого умер. Все это время мужчину пытались лечить бинтами и зеленкой, рассказали госагентству «Минск-Новости» в прокуратуре.

41-летняя женщина познакомилась на улице с двумя мужчинами, которые пригласили ее в гости. Несколько дней они выпивали в квартире на улице Восточной.

Однажды вечером хозяин квартиры заметил, как приятель пытался украсть из кошелька новой знакомой деньги, и сделал ему замечание. Женщина схватила нож и ударила собутыльника в живот.

По словам оставшихся участников застолья, пострадавший якобы сам не разрешил вызвать скорую и милицию: он был осужден на «домашнюю химию» и опасался проблем. Тогда в аптеке раздобыли бинты и зеленку.

После этого мужчине несколько дней обрабатывали рану и давали обезболивающие таблетки, а от алкоголя он и сам не отказывался.

Через три дня минчанка обнаружила, что раненый умер, и поспешила убраться из квартиры. Только тогда хозяин вызвал милиционеров и медиков.

Женщина не признала вину и уверяла, что погибший сам напоролся на нож. Тем не менее суд признал ее виновной в умышленном причинении тяжкого телесного повреждения, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 3 ст. 147 УК), назначил 9 лет колонии и принудительное лечение от хронического алкоголизма.

Это уже тринадцатая ее судимость.

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