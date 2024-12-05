Минчанка пырнула ножом в живот случайного знакомого

Минчанка пырнула ножом в живот случайного знакомого5
- 5.12.2024, 16:21
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И три дня мазала его зеленкой.
Минчанка получила тринадцатую судимость и девять лет колонии за удар ножом в живот случайному знакомому, который через три дня после этого умер. Все это время мужчину пытались лечить бинтами и зеленкой, рассказали госагентству «Минск-Новости» в прокуратуре.
41-летняя женщина познакомилась на улице с двумя мужчинами, которые пригласили ее в гости. Несколько дней они выпивали в квартире на улице Восточной.
Однажды вечером хозяин квартиры заметил, как приятель пытался украсть из кошелька новой знакомой деньги, и сделал ему замечание. Женщина схватила нож и ударила собутыльника в живот.
По словам оставшихся участников застолья, пострадавший якобы сам не разрешил вызвать скорую и милицию: он был осужден на «домашнюю химию» и опасался проблем. Тогда в аптеке раздобыли бинты и зеленку.
После этого мужчине несколько дней обрабатывали рану и давали обезболивающие таблетки, а от алкоголя он и сам не отказывался.
Через три дня минчанка обнаружила, что раненый умер, и поспешила убраться из квартиры. Только тогда хозяин вызвал милиционеров и медиков.
Женщина не признала вину и уверяла, что погибший сам напоролся на нож. Тем не менее суд признал ее виновной в умышленном причинении тяжкого телесного повреждения, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 3 ст. 147 УК), назначил 9 лет колонии и принудительное лечение от хронического алкоголизма.
Это уже тринадцатая ее судимость.