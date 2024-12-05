«Эта интрига многим в Кремле не дает спать» 4 5.12.2024, 16:23

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Как Россия сама испугалась своего запугивания.

Газета The New York Times пишет, что глава Генштаба РФ Валерий Герасимов звонил главе Объединенного комитета начальников штабов США Чарльзу Брауну после удара «Орешником». Ранее появилась информация, что Москва заранее предупредила Вашингтон о том, что применит это оружие.

О чем это говорит? За комментарием сайт Charter97.org обратился к военному эксперту, содиректору программ внешней политики и международной безопасности центра Разумкова в Киеве Алексею Мельнику:

— Предупреждение о пуске баллистических ракет предусмотрено двусторонними договоренностями, которые предполагают исключение инцидентов. Пуск баллистической ракеты не может быть незамеченным при современных средствах наблюдения. Как космических, так и наземных. Если бы такого предупреждения не было, Соединенные Штаты должны были предпринимать ответные действия.

Такое предупреждение в интересах самой стороны, которая осуществляет данный пуск. В общем, логика довольно понятная. Когда идет речь о баллистической ракете с дальностью ориентировочно 5 тысяч километров, то никто не будет ждать координат, куда будет нанесен удар. Никто не будет пытаться выяснить в короткое время, пролетит ли данная ракета свою максимальную дальность. А для интереса можно посмотреть, какой радиус охватывает 5 тысяч километров от Капустина Яра (ракетный полигон в северо-восточной части Астраханской области РФ — прим. ред.). Это практически вся Европа.

Поэтому то, что Россия предупредила, это не жест доброй воли, это своего рода предохранительные меры, чтобы в ответ не последовала немедленная реакция. Я не видел, чтобы там обозначалось место, по которому будет наноситься удар в данном случае. Скорее всего, там максимум могла быть обозначена территория Украины.

Ну и звонок сразу после этого пуска — здесь также важно обратить внимание на то, что инициатива этого разговора исходила от российской стороны. В дипломатии очень важную роль играют символы, кто первый позвонил, кто первый был инициатором разговора. В данном случае видим еще одно подтверждение, что осуществив такой акт запугивания, российская сторона сама испугалась этого. Поэтому звонок Герасимова я бы трактовал как попытку сгладить эту ситуацию.

— Так кто больше боится эскалации: Путин или Запад?

— Давайте вкратце попробуем проанализировать риторику, которая звучала со стороны России до запуска, когда шли угрозы и такая вот интрига, что, мол, «в этот раз уже будет то, что вас точно напугает». Еще несколько дней эта инерция продолжалась, такой кураж своего рода, но ожидаемого эффекта, реакции со стороны Запада или со стороны Украины, не последовало.

После первого шока была глубокая озабоченность, но это никоим образом не повлияло на стратегическую ситуацию. Украина продолжала наносить удары по территории России, западные лидеры не отозвали свое разрешение на использование ракет ATACMS или Storm Shadow. Это подтверждение того, что ожидаемого эффекта Россия не достигла.

Понятно, что после такого шага возникли опасения, что стоило ли идти на такой серьезный риск, если эффект оказался далеким от ожидаемого. Связано это было или нет, но затем под санкции попал «Газпромбанк», а эффект от такого решения уже имеет последствия для России гораздо большие, чем десяток «Орешников».

— Путина называют мастером блефа и повышения ставок, но в США президентом избран Трамп, который явно не боится эскалаций. К чему может привести такое противостояние?

— Я не хотел бы сейчас делать какие-то долгосрочные прогнозы, потому что пока идет просто прощупывание взаимных позиций, попытка поднятия ставок особенно со стороны России. Правильно вы назвали это термином «блеф». Блефовать можно какое-то время, но если потом приходит время открывать карты (до того, как этот блеф сработает), позиция такого игрока значительно ухудшается.

В данном случае видна еще одна слабость Путина — ему было легко блефовать с Байденом. Байден с первых дней полномасштабного вторжения, даже еще до этого, четко обозначил свои стратегические приоритеты и дал понять всем, что Соединенные Штаты и его администрация будет всячески избегать эскалации. Это и позволило Путину блефовать, удерживать инициативу в эскалации.

А в ситуации с Трампом, когда с другой стороны сидит человек, мягко говоря, слабо прогнозируемый, то здесь и блефовать как-то нужно осторожнее. Пока что идет такой обмен вербальными ударами, пока Трамп еще не владеет всеми полномочиями, но когда он их получит, каким будет его реальный ответ? Эта интрига, по-моему, сейчас не дает спать многим в Кремле.

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