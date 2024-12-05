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Армия Асада разбегается

  • Сергей Ауслендер
  • 5.12.2024, 16:29
  • 4,118
Армия Асада разбегается

Перед повстанцами открывается дорога на Хомс.

А в Сирии замес усугубляется. Джихадисты обходят Хаму, охватывая город с востока и запада. Сирийская армия буквально разбегается, о чем красноречиво свидетельствуют трофеи повстанцев. Танки, просто стоящие в колонну вдоль дорог (только на одном — почти батальонный комплект), РСЗО «Смерч» и даже довольно редкий радар «Подлет».

Что примечательно — в украинской войне, если не ошибаюсь, не было ни одного случая захвата системы «Смерч», потому что из-за своей колоссальной дальности она всегда находится далеко от линии соприкосновения. «Подлет» вообще должен обеспечивать целеуказание для ПВО дальнего действия (С-300, 400 и т. п.) и что он вообще там делал — непонятно. Все это свидетельство развала фронта и повального бегства сирийских военных.

Если возьмут Хаму, открывается дорога на Хомс. Падение Хомса отрезает провинцию Тартус с портами и выходом к Средиземному морю. От окраин Хомса до ливанской границы — километров 20 от силы. Это все, без выхода к морю Асаду конец. Спасти его может только Иран, путем прямого ввода войск, но тут вмешается Израиль.

Короче, Эрдоган заварил такую кашу, что вообще непонятно, как ее расхлебывать. Причем, я в этом совершенно уверен, они закладывали куда более скромные результаты, максимум — контроль над Алеппо, но тут, что называется, поперло.

Сергей Ауслендер, Telegram

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