Белорусскую футбольную сборную признали «старой» 1 5.12.2024, 16:38

Средний возраст ее футболистов составляет 27,92 года.

Футбольная обсерватория CIES провела масштабное исследование, посвященное среднему возрасту национальных сборных во всем мире в 2024 году.

Самыми «пожилыми» оказались команды Перу (средний возраст – 30,38 лет), Ирана (29,75) и Чили (29,53). Среди европейских сборных наиболее возрастные – Черногории (28,94), Словакии (28,92) и Швейцарии (28,79).

Согласно этому исследованию, белорусская команда тоже оказалась довольно «старой», пишет smartpress.by.

Средний возраст ее футболистов составляет 27,92 года – это 13-е место в Европе и 35-е в мире. Отмечается, что 41,5 процента игроков, выходивших на поле в составе нашей сборной, находятся в возрасте 26-29 лет, 27,8 процента – это те, кому уже исполнилось 30, 17 процентов – те, кому от 22 до 25, и 7,7 процента – те, кому 21 и меньше лет.

Всего в рейтинг попали 144 национальные дружины. Самой молодой из них оказалась сборная Каймановых Островов (23,05 года), а в Европе – Сан-Марино (24,31).

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