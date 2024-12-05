закрыть
5 декабря 2024, четверг, 17:49
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорусскую футбольную сборную признали «старой»

1
  • 5.12.2024, 16:38
Белорусскую футбольную сборную признали «старой»

Средний возраст ее футболистов составляет 27,92 года.

Футбольная обсерватория CIES провела масштабное исследование, посвященное среднему возрасту национальных сборных во всем мире в 2024 году. 

Самыми «пожилыми» оказались команды Перу (средний возраст – 30,38 лет), Ирана (29,75) и Чили (29,53). Среди европейских сборных наиболее возрастные – Черногории (28,94), Словакии (28,92) и Швейцарии (28,79).

Согласно этому исследованию, белорусская команда тоже оказалась довольно «старой», пишет smartpress.by.

Средний возраст ее футболистов составляет 27,92 года – это 13-е место в Европе и 35-е в мире. Отмечается, что 41,5 процента игроков, выходивших на поле в составе нашей сборной, находятся в возрасте 26-29 лет, 27,8 процента – это те, кому уже исполнилось 30, 17 процентов – те, кому от 22 до 25, и 7,7 процента – те, кому 21 и меньше лет.

Всего в рейтинг попали 144 национальные дружины. Самой молодой из них оказалась сборная Каймановых Островов (23,05 года), а в Европе – Сан-Марино (24,31).

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Какой же подход победит?
Какой же подход победит? Виталий Портников
Чуки и Геки
Чуки и Геки Владимир Пастухов
Ультиматум Трампа
Ультиматум Трампа Александр Роднянский
Нервный тик в Кремле
Нервный тик в Кремле Эль Мюрид