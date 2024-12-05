Белорусскую футбольную сборную признали «старой»1
- 5.12.2024, 16:38
Средний возраст ее футболистов составляет 27,92 года.
Футбольная обсерватория CIES провела масштабное исследование, посвященное среднему возрасту национальных сборных во всем мире в 2024 году.
Самыми «пожилыми» оказались команды Перу (средний возраст – 30,38 лет), Ирана (29,75) и Чили (29,53). Среди европейских сборных наиболее возрастные – Черногории (28,94), Словакии (28,92) и Швейцарии (28,79).
Согласно этому исследованию, белорусская команда тоже оказалась довольно «старой», пишет smartpress.by.
Средний возраст ее футболистов составляет 27,92 года – это 13-е место в Европе и 35-е в мире. Отмечается, что 41,5 процента игроков, выходивших на поле в составе нашей сборной, находятся в возрасте 26-29 лет, 27,8 процента – это те, кому уже исполнилось 30, 17 процентов – те, кому от 22 до 25, и 7,7 процента – те, кому 21 и меньше лет.
Всего в рейтинг попали 144 национальные дружины. Самой молодой из них оказалась сборная Каймановых Островов (23,05 года), а в Европе – Сан-Марино (24,31).