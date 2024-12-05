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Спикер МИД Чехии во время выступления Лаврова устроил литературный перфоманс

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  • 5.12.2024, 16:45
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Спикер МИД Чехии во время выступления Лаврова устроил литературный перфоманс
Даниэль Драке

Читал книгу о предстоящем суде над Путиным.

Представитель министерства иностранных дел Чехии Даниэль Драке во время выступления российского главы МИД Сергея Лаврова на заседании ОБСЕ читал книгу о том, каким может быть будущий суд для российского диктатора Владимира Путина.

«Пока министр иностранных дел России произносил свою речь в ОБСЕ, мой шеф, министр Ян Липавский, вышел из комнаты, поэтому я воспользовался свободным временем и почитал обязательную литературу», — написал он.

Драке также опубликовал фото, на котором видно книгу «Суд над Владимиром Путиным», автором которой является юрист Джеффри Робертсон.

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