Известный суп стал наследием ЮНЕСКО 2 5.12.2024, 16:53

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Его родина — Таиланд.

Тайский острый суп с креветками том-ям кунг внесли в список нематериального наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщила министр культуры Таиланда Судаван Вангсупхакиткосон.

По ее словам, суп отражает образ жизни тайского народа, в частности его любовь к природе и хорошее физическое и психологическое здоровье. Он также выступает «мягкой силой» в распространении культуры страны.

Том-ям-кунг ― традиционный суп фермерских общин из центрального Таиланда. Там его готовят из местных продуктов ― креветок, лемонграсса, лайма, перца чили, рыбного соуса и других.

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