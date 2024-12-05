Российского шпиона поймали на горячем

Российского шпиона поймали на горячем5
- 5.12.2024, 17:04
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Им оказалась 16-летняя девушка
О задержании 16-летней жительницы Чернигова, которая «помогала российским войскам готовить новый воздушный удар по региону», в своем телеграм-канале сообщила Служба безопасности Украины.
В задачу шпионки входил сбор и передача врагу важной разведывательной информации о системе обороны Украины, в частности о зенитно-ракетных комплексах и радиолокационных станциях ВСУ, которые защищают приграничный регион.
Для конспирации своих разведывательных вылазок девушка заказывала такси, на котором объезжала местность и тайно фиксировала объекты.
После таких поездок она возвращалась домой, где для своего российского куратора, с которым находилась в контакте через анонимный чат в мессенджере,составляла агентурный отчет — медиофайл с необходимыми геолокациями.