«Лукашенко могут просто отправить к Пригожину» 5 5.12.2024, 17:14

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Фото: Getty

Белорусский диктатор получил сигнал из Кремля.

Лукашенко и Путин проведут «отдельную встречу» в Минске, куда российский лидер прибудет для участия в заседании «высшего госсовета» так называемого союзного государства 6 декабря.

Ритуальный ли это визит? Или же у него есть практическая цель? Об этом сайт Charter97.org поговорил с политологом Дмитрием Болкунцом:

— Полагаю, что этот визит носит ритуальный характер, учитывая, что это 25 лет подписания «союзного договора» 1999-го года, который является профанацией. Он в полном масштабе не выполнен, да и вряд ли когда-либо будет выполнен. По моим оценкам, этот договор был сделан исключительно под Лукашенко в 1999-м году, чтобы тот мог занять место Бориса Ельцина.

Но Россия сейчас этот договор рассматривает как попытку установить контроль над экономикой и политической ситуацией в Беларуси. И в какой-то части им это удается сделать, потому что те принципы, которые там заложены — о появлении формальной конфедерации — нереально осуществить.

Кто бы там ни пытался восстановить Советский Союз через этот договор, эта модель неустойчива и работать не будет.

Есть еще очень важный аспект — в 1996-м году, когда была предпринята и сделана первая попытка по образованию всех этих интеграционных мероприятий с Российской Федерацией, это было на руку для Ельцина перед выборами президента.

Россия этим активно пользовалась, а Лукашенко пользовался всеми благами за счет того, что он умудрялся каждый раз вытягивать из России финансы на поддержание своей экономической модели, которую он называет «экономическим чудом». А чудо все заключается в том, что Беларусь получала и получает по очень льготным ценам энергоресурсы из России. А сейчас получает еще и достаточно объемные возможности для поставки продукции на рынок, с которого ушли западные компании.

Лукашенко этим пользуется. Но на самом деле это привело к масштабному падению доходов населения Беларуси, потому что если сравнить, как страна двигалась вперед за последние 30 лет в сопоставлении с соседними западными странами, например — Польшей, Венгрией и другими, видно, что Беларусь никак глобально не развивалась. Сегодня она занимает четвертое место снизу среди всех стран Европы по ВВП на душу населения. Беднее только ситуация в Украине, но там война идет, в Молдове, и еще в Албании, по-моему. И уже дальше Беларусь находится.

Это показывает, что та модель, которую выбрал Лукашенко, является тупиковой. И те направления, которые он реализовал, не привели к тому, что в Беларуси появились какие-то новые технологии и прочее. Но Россия это использует как возможность контролировать территорию. Особенно это усилилось после 2020-го года, когда были реализованы направления по углублению интеграции.

Россия начала контролировать определенные базы данных в Беларуси. Ряд белорусских предприятий перешли на российский софт и много всего прочего. И это является, на самом деле, угрозой и для Беларуси, и для России. Потому что Россия вынуждена тогда тащить этот воз, который является абсолютно убыточным, эту нереформированную советскую экономику, которую Лукашенко поддерживает на плаву.

Сейчас Беларусь является довольно важным центром для России в случае новых попыток атаковать другие государства — страны Балтии, Польшу. Если такие попытки у Кремля будут, то они это будут делать c территории Беларуси.

Ошибка западных стран была в том, что они заигрывали с диктатором на протяжении многих лет и финансировали Лукашенко. Евросоюз выделил миллиарды евро из бюджета на финансирование сотрудничества в рамках Восточного партнерства, но деньги все шли в бюджет семьи диктатора.

Он их осваивал, он строил себе резиденции на те деньги, которые Евросоюз выделял. Они отчитались, что за последние четыре года выделили Беларуси 140 миллионов евро, но эти деньги неизвестно куда ушли, кто их получил. Это была ошибка Евросоюза. Где эти деньги? Кто их получил? Какие-то мошенники, которые тратят сейчас эти средства на призыв идти на «выборы» в январе? Они получают гранты, миллионы евро получают.

Но это же все на руку Лукашенко, а Евросоюз не хочет с этим разбираться. В этой ситуации Кремль этим пользуется. Они видят, что Европа финансирует разные псевдоорганизации, которые занимаются тем, что они просто спасают диктатора.

Я считаю, что этот вопрос требует вообще глобального обсуждения. Зачем Европа финансирует Лукашенко и Путина? А с какой целью они это делают? И потом удивляемся, а почему Путин укрепляет «союзное государство» и прочее. Потому что вот такая политика происходит с другой стороны.

При этом всем наплевать на права человека. Европа продолжает торговать активно с Лукашенко и Путиным, возят грузы, контрабанду возят. Никто не хочет признать факт, что можно освободить политзаключенных, вводя жесткие санкции. Можно потребовать денонсации «союзного договора» и прочее, но Европа продолжает зарабатывать деньги на горе белорусского народа.

— Одна из заявленных тем — безопасность. На фоне событий в Сирии, является ли Путин каким-то гарантом безопасности для Лукашенко?

—Для Лукашенко Путин является гарантом безопасности в какой-то части. Но все же я склонен предполагать, что Лукашенко сейчас кинул Путина после того, когда он не выполнил свое обязательство, свою клятву, которую он детьми давал, что не будет в очередных выборах участвовать.

Сейчас, я предполагаю, это может сыграть какую-то роль. Однако Путин может воспользоваться ситуацией и вытянуть от Лукашенко еще больше. Он даже может его поддержать на этих очередных так называемых выборах, даже какую-то копейку ему подбросить, но потребует с него еще больше, больше того, что Лукашенко может дать.

А в ином случае его могут просто отправить к Пригожину. Те аудиозаписи разговоров Лукашенко с Пригожиным, которые появились не так давно, я полагаю, что это сознательный вброс со стороны Кремля или около кремлевских силовых структур, чтобы показать Лукашенко его место на карте. Такие записи могли быть только у тех, кто контролирует весь этот инфопоток и имеет технический доступ для того, чтобы их записывать. Я думаю, что это такие сигналы для Лукашенко.

Путин не любит, когда его кидают. А это кидалово было, когда Лукашенко не выполнил то, что он пообещал ему в 2020-м году, еще и четыре года дурил голову. Думаю, что Путин может отыграться на нем, либо же получить от Лукашенко что-то такое, что может быть очень болезненно для Беларуси и для соседних стран.

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